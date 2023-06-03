Üzüm yaprağı toplarken yılanın soktuğu genç kız yoğun bakıma alındı

Artvin Aşağı Maden köyünde yaşayan E.K.'yı annesiyle birlikte evlerinin bahçesinde üzüm yaprağı topladığı sırada yılan soktu. Kısa sürede yılanın zehri vücuduna etki ederken olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genç kızın tedavisi için Artvin Devlet Hastanesine götürdü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burada yapılan müdahalelerin ardından genç kız, tedavisinin devam etmesi için Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Genç kızın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.