Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor

Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor
18.07.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahta İlçe Sağlık Müdürü Kocaoğlu, aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, yaz mevsiminde etkisini artıran aşırı sıcakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcakların yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmadığına dikkat çeken Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, gerekli önlemler alınmadığında hayati risk oluşturabilecek sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtti.

Özellikle yaşlılar, bebekler, küçük çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ile tarım işçileri, inşaat çalışanları, esnaf ve açık alanda çalışan vatandaşların sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini ifade eden Kocaoğlu, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Kocaoğlu, "Sıcak havalarda vücudumuz normalden daha fazla su ve mineral kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmeliyiz. Çay, kahve ve gazlı içecekler suyun yerini tutmaz. Su ve ayran gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Beslenmede ağır ve yağlı yiyecekler yerine sebze, meyve ve hafif gıdalar tercih edilmelidir. Açık alanda çalışan vatandaşlarımız sık sık gölgede dinlenmeli, bol sıvı tüketmeli ve çalışma saatlerini mümkün olduğunca serin zamanlara göre planlamalıdır. Park halindeki araçların iç sıcaklığı kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve evcil hayvanlarımızı hiçbir zaman araç içerisinde yalnız bırakmamalıyız. Yalnız yaşayan yaşlılarımızı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı sıcak havalarda ihmal etmeyelim. Yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, bayılma, nefes darlığı veya sürekli kusma gibi belirtiler görüldüğünde kişi vakit kaybetmeden serin bir ortama alınmalı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı veya 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istenmelidir. Alacağımız basit önlemlerle sıcak havaya bağlı ciddi sağlık sorunlarının büyük ölçüde önüne geçebiliriz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaz mevsimi diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Sağlık, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
12:42
Babacan’dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 13:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.