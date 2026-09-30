Ataizi'nin dirsek siniri için geliştirdiği teknik World Neurosurgery'de yayımlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataizi'nin dirsek siniri için geliştirdiği teknik World Neurosurgery'de yayımlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataizi\'nin dirsek siniri için geliştirdiği teknik World Neurosurgery\'de yayımlanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de görevli Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, dirsek bölgesinde sıkışan siniri doku hasarı oluşturmadan daha güvenli alana taşıyan yeni bir teknik geliştirdi. Teknik, World Neurosurgery dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.

Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, dirsek bölgesinde sıkışan sinirin doku hasarı oluşturmadan daha güvenli bir alana taşınmasını amaçlayan yeni cerrahi teknik geliştirdi.

Ataizi'nin uzun yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirdiği ve bilimsel literatüre kazandırılması hedeflenen "Öne doğru yer değiştirme yoluyla siniri konforlu, kalıcı ve güvenli olan iki katman arasına yerleştirme tekniği", uluslararası bilimsel dergi World Neurosurgery tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.

Doç. Dr. Ataizi, AA muhabirine, dirsek bölgesindeki sinir sıkışmalarının tedavisinde geçmiş yıllarda farklı cerrahi yöntemlerin uygulandığını söyledi.

Geliştirdikleri teknikte sıkışan siniri daha güvenli ve konforlu bir alana kalıcı olarak taşıdıklarını belirten Ataizi, işlem sırasında herhangi bir doku hasarlanmasına, doku eksilmesine veya doku aşınmasına yol açılmadığını ifade etti.

Ataizi, tekniğin uygulanmasının ardından elde ettikleri sonuçların kendisini yeni yöntemi bilimsel literatürle paylaşmaya yönelttiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tanımladığımız bu teknikte sıkışan siniri daha güvenli ve konforlu bir alana kalıcı olarak taşıyoruz. İşlemi hastada herhangi bir doku hasarlanmasına, eksilmesine veya aşınmasına yol açmadan gerçekleştiriyoruz. Sıkışan siniri konforlu bir alana adeta göç ettiriyoruz. Bu yöntemi uzun yıllardır uyguluyorum. Sonuçlarımın memnun edici olduğunu gördükten sonra dünyayla paylaşmak istedim."

Çalışmasının uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanmak üzere kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataizi, araştırmaya katkı sunan ekip arkadaşları ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
EskişehirGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak’ta 12 yıllık dönem sona erdi ABD askerleri çekiliyor Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor
Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Altın güne hareketli başladı Piyasalar bu veriyi bekliyor Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:48:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ataizi'nin dirsek siniri için geliştirdiği teknik World Neurosurgery'de yayımlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei