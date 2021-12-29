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Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu - Son Dakika

Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu

29.12.2021 00:24
Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu

Avusturya İstatistik Kurumunun yaptığı çalışmaya göre, Türkiye doğumlu Türkler, ülkedeki yabancılar arasında yüzde 73,2 ile en yüksek oranda Kovid-19 aşısı yaptırmış grup olarak öne çıktı.

Avusturya İstatistik Kurumunun yaptığı çalışmaya göre, Türkiye doğumlu Türkler, ülkedeki yabancılar arasında yüzde 73,2 ile en yüksek oranda Kovid-19 aşısı yaptırmış grup olarak öne çıktı.

Kurumun, eğitim ve çalışan durumu, etnik köken gibi farklı sosyal sınıflara ait gruplar arasında aşı yaptırma oranına ilişkin yaptığı çalışma kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, ülkede çalışan ve eğitim seviyesi yüksek kişilerin aşıya gösterdiği ilginin, daha düşük eğitim seviyesine sahip ve işsizlere oranla yüksek olduğu tespit edildi.

Yüksek okul mezunlarında aşı oranı yüzde 84

Yüksek okul mezunu 25-64 yaş aralığındaki bireylerde aşı yaptırma oranının yüzde 84 seviyesinde olduğu belirtilen çalışmada, ilkokul mezunlarında ise bu oranın yüzde 68 olduğu bildirildi.

Çalışanların yüzde 76'sının, işsizlerin ise yüzde 69'nun aşı yaptırdığı belirtildi.

Çalışmada ülkede yaşayan yabancılar arasındaki aşı oranları da incelendı. Türkiye'de doğmuş Avusturya'da yaşamını sürdüren Türklerin yüzde 73,2 ile en yüksek aşı oranına sahip grup olduğu bildirildi. Türkleri sırasıyla Çekler, Almanlar ve Afganlar takip etti.

Avusturya vatandaşlarının yüzde 69,5 oranında aşı yaptırdığı belirtilen çalışmada, yabancı uyruklu vatandaşlar arasında ise aşı oranının yüzde 51,5 olduğu kaydedildi.

Halkın yaklaşık yüzde 30'nun aşı yaptırmadığı ülkede Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, istatiksel verilerin birçok açıdan önemli olduğunu ifade ederek, "Rakamlar bize nereye yönelmemiz gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 416 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 268 bin 519'a çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 artışla 13 bin 672'ye yükseldi.

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Avusturya, Türkiye, Okul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da Türkler yüzde 73'le en çok aşı yaptıran yabancı grup oldu - Son Dakika
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