Aydın Şehir Hastanesi'ne uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verildi - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'ne uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verildi

Aydın Şehir Hastanesi\'ne uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verildi
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Aydın Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın inceleme ve denetimlerinden geçerek Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı. Belge, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından hastane başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a teslim edildi.

Aydın Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimleri tamamlayarak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

Aydın Şehir Hastanesi, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlayan hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerden geçti. Yapılan değerlendirmelerde Aydın Şehir Hastanesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerine uygun bulundu. Böylece hastane, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli yetki belgesini almaya hak kazandı. Yetki belgesinin takdiminde, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a teslim edildi. Aydın Şehir Hastanesi'nde bundan sonraki süreçte uluslararası hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık turizmi alanındaki çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aydın Şehir Hastanesi'ne uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verildi - Son Dakika

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