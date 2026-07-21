Bafra'da Koruyucu Sağlık Toplantısı - Son Dakika
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Bafra'da Koruyucu Sağlık Toplantısı

Bafra\'da Koruyucu Sağlık Toplantısı
21.07.2026 16:57
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Bafra'da sağlık hizmetleri etkinliğini artırmak için hekimler ve sağlık personeli bir araya geldi.

Samsun Bafra Devlet Hastanesi hekimleri ile Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sağlık danışmanlığı hizmetlerinden daha doğru şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlara ücretsiz sunulan koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri hakkında hastane hekimlerine bilgi verildi. Merkez bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarının çalışma alanları, hizmet süreçleri, başvuru yöntemleri ve hastaların hangi durumlarda ilgili birimlere yönlendirilebileceği değerlendirildi.

Toplantıda; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı hizmetlerinin yanı sıra Bafra Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), kadın ve üreme sağlığı, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite danışmanlığı ile tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı birimlerinin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

"Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak"

Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çay, toplantının sağlık hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirtti. Sağlıklı Hayat Merkezlerinin yalnızca hastalık dönemlerinde değil, bireylerin sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma sürecinde de önemli görevler üstlendiğini ifade eden Dr. Çay, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde vatandaşlarımıza diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı desteği başta olmak üzere çok sayıda danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunun yanında kanser taramaları, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, kronik hastalıkların takibi, fiziksel aktivite danışmanlığı ile tütün ve madde bağımlılığına yönelik destek çalışmaları yürütülmektedir" dedi.

Çay, temel amaçlarının vatandaşların hastalanmadan önce sağlıklarını koruyabilmelerine destek olmak olduğunu vurgulayarak, "Riskleri erken dönemde belirlemek ve gerekli yönlendirmeleri zamanında yapmak toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Hastaların ihtiyaçlarına uygun birimlere yönlendirilmesinin erken teşhis ve tedavi süreçlerine katkı sağladığını belirten Dr. Hamiyet Çay, "Hekimlerimiz ile Sağlıklı Hayat Merkezimiz arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlenmesi, vatandaşlarımızın sunulan hizmetlerden daha etkin faydalanmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca hastane ile birinci basamak sağlık kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri konusunda daha fazla bilgilendirilmesi ve uygun hastaların ilgili birimlere hızlı şekilde yönlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlanan toplantının, Bafra'da koruyucu sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bafra'da Koruyucu Sağlık Toplantısı - Son Dakika

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