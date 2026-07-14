Bağcılar\'da camilerde sağlık taraması yapıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde erken tanı ve sağlık farkındalığı kapsamında camilerde vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Tarama sonucunda risk tespit edilen vatandaşlar, ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Bağcılar Belediyesi, koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlar için daha ulaşılabilir hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Müftülüğü iş birliğiyle, "Camilerde Koruyucu Sağlık Taraması" etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede ilçedeki camilerde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Erken tanı hayat kurtarır

"Erken tanı hayat kurtarır" mottosuyla gerçekleştirilen taramalarda riskli bir durumla karşılaşılan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Belirti vermeden ilerleyebilen sağlık risklerinin erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan programa yoğun katılım oldu.

Çeşitli sağlık kontrolleri yapıldı

Etkinlik kapsamında tansiyon ve kan şekeri ölçümü, nefeste karbonmonoksit ölçümü, 50-70 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik gaitada gizli kan (GGK) testi ile hareket yaşı ölçümü gerçekleştirildi. Sunulan sağlık hizmetinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz

Toplum sağlığı adına yetkili kurumlarla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu çalışmalarımızla ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Toplum sağlığının korunmasına yönelik benzer çalışmalarımız devam edecek. Yapılan taramalarda herhangi bir risk tespit edilen vatandaşlarımızı, gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL