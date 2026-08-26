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Bağırsak Sağlığına Dikkat!

Bağırsak Sağlığına Dikkat!
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Dr. Kaçmaz, bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin önemli belirtilerini açıkladı.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, bağırsak alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken belirtiler hakkında bilgi verdi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kaçmaz, "Uzun süren kabızlık, sürekli ishal, kabızlık ve ishal dönemlerinin dönüşümlü yaşanması, dışkı çapında incelme, dışkıda kan görülmesi ve dışkılama sonrasında bağırsakların tam boşalmadığı hissi gibi belirtiler dikkate alınmalıdır" dedi.

Bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin nedenleri

Bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin birçok farklı nedenden kaynaklanabileceğini belirten Dr. Hüseyin Kaçmaz, bazı değişikliklerin geçici olabileceğini, bazılarının ise daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini ifade etti.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kaçmaz, "Beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler, lif alımının aniden artırılması veya azaltılması, yetersiz sıvı tüketimi ile yağlı ve baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi bağırsak hareketlerini etkileyebilir. Bağırsak enfeksiyonları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları da ishal, kabızlık veya her iki durumun dönüşümlü yaşanmasına neden olabilir. Antibiyotikler, müshiller ve demir takviyeleri gibi bazı ilaçlar da bağırsak fonksiyonlarında değişikliğe yol açabilir. Bunların yanı sıra stres ve kaygı, tiroit bozuklukları, çölyak hastalığı ve bazı durumlarda kolon kanseri de bağırsak alışkanlıklarını etkileyebilir" şeklinde konuştu.

"Her değişiklik hastalık anlamına gelmez"

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kaçmaz, "Beslenme düzenindeki değişiklikler, yetersiz sıvı tüketimi, hareketsizlik, stres, seyahat ve bazı ilaçların kullanımı bağırsak düzenini geçici olarak etkileyebilir. Ancak değişikliğin uzun sürmesi, giderek artması veya başka yakınmaların eşlik etmesi durumunda bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Erken tanı tedavi başarısını artırabilir

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, "Kişinin kendi bağırsak düzeninin dışında gelişen ve kalıcı hale gelen değişiklikler önemsenmelidir. Özellikle dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı, kansızlık veya karın ağrısı varsa vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hüseyin Kaçmaz, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağırsak Sağlığına Dikkat! - Son Dakika

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