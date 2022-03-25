Bağışıklığı Zayıf Avustralyalılar İçin Dördüncü Kovid-19 Aşı Dozu Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağışıklığı Zayıf Avustralyalılar İçin Dördüncü Kovid-19 Aşı Dozu Onaylandı

25.03.2022 17:32
Bağışıklığı Zayıf Avustralyalılar İçin Dördüncü Kovid-19 Aşı Dozu Onaylandı

KANBERRA, 25 Mart (Xinhua) — Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) Cuma günü, 65 yaş üstü, 50 yaşından büyük Yerli Avustralyalılar, engelli bakımında olanlar ve 16 yaşın üzerindeki tüm bağışıklığı zayıf olan kişiler için ikinci bir takviye dozunu resmi olarak tavsiye etti. Sağlık Bakanı Greg Hunt, dördüncü dozun onaylanmasının, kış aylarında koronavirüs vakalarında beklenen artış […]

KANBERRA, 25 Mart (Xinhua) — Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) Cuma günü, 65 yaş üstü, 50 yaşından büyük Yerli Avustralyalılar, engelli bakımında olanlar ve 16 yaşın üzerindeki tüm bağışıklığı zayıf olan kişiler için ikinci bir takviye dozunu resmi olarak tavsiye etti.

Sağlık Bakanı Greg Hunt, dördüncü dozun onaylanmasının, kış aylarında koronavirüs vakalarında beklenen artış öncesi önemli bir adım olduğunu söyledi. Hunt gazetecilere, "Bu doz rejimi eczanelerimizde, genel muayenelerimizde, eyalet ve devlet kliniklerimizde, yerli tıbbi kliniklerimizde 4 Nisan'dan itibaren başlayacak" dedi. Bakan Hunt, "Bu, ilk takviye dozunuzu aldıktan sonra dört ila altı ay aralığında bir zaman için olup tıbbi tavsiyeye dayanıyor" dedi. Sağlık yetkililerinin Avustralya'da iki misli Kovid-19 ve grip salgını beklediği uyarısıyla aynı gün ulusal grip aşısı programı da başlayacak.

Hunt yaptığı açıklamada, devletin finanse edeceği grip aşılarının, eyaletlerde ve bölgelerde yerel tedarik düzenlemesine tabi olan ve aralarında pratisyen hekimler (GP), toplum sağlığı klinikleri ve uygun eczanelerin bulunduğu çeşitli tedarikçiler aracılığıyla sağlanacağını söyledi. Bakan Hunt, "Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'nun tıbbi tavsiyesi, grip ve Kovid-19 aşılarını aynı ziyaret sırasında yaptırmanın güvenli olduğu yönündedir" dedi. Avustralya hükümeti Cuma günü, tüm denizaşırı yolcuların ülkeye gelmeden önce negatif bir Kovid-19 testi beyan etme zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

Bu zorunluluk, 2021'in sonlarında Avustralya sınırlarının sakinlere ve vatandaşlara açıldığı zaman getirildi. Hunt, "Aşılama ve maske takma gereksinimlerinin devam etmesi göz önüne alındığında, tıbbi tavsiye (testin) artık gerekli olmayacağı yönünde" dedi ve ekledi: "Özellikle bazı yetki alanlarında bu testlere erişimde ya da bu testleri kanıtlamada bazı zorluklar olduğundan dolayı…"

YORUMLAR
500
Elazığ'da ücretsiz dut fidanı dağıtılacak Elazığ'da ücretsiz dut fidanı dağıtılacak Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek

Avustralya, Kanberra, Mart, Cuma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Bağışıklığı Zayıf Avustralyalılar İçin Dördüncü Kovid-19 Aşı Dozu Onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bağışıklığı Zayıf Avustralyalılar İçin Dördüncü Kovid-19 Aşı Dozu Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement