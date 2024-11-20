Bahçesaray'dan Hastaya Helikopter Ambulansta Nakil

Sağlık

Bahçesaraylı hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı

VAN - Van'ın Bahçesaray hastanesinde tedavi gören hasta, helikopter ambulansla il merkezine nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde akut apandisit nedeniyle tedavi görmekte olan 28 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için nakline karar verildi. Bunun üzerine hemen havalanan helikopter ambulansla alınan hasta, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.