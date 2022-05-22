Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır - Son Dakika
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Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır

22.05.2022 17:44
Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır

Türkiye'de görüldüğü iddia edilen maymun çiçeği virüsü hakkında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalık, pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" dedi.

Avrupa'da hızla artan maymun çiçeği virüsü vakaları ülkemizde de korku yarattı. Hatta önceki gün, virüsün Türkiye'de de görüldüğüne ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Önce Sağlık Bakanlığı şimdi de Bakan Koca, iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

"PANDEMİYE YOL AÇMAZ"

Virüsün pandemiye yol açmayacağını belirten Koca, "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

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BAKANLIK DA İDDİAYI YALANLADI

Sağlık Bakanlığı da, toplumda korku yaratan bu iddiaya ilişkin yalanlamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır - Son Dakika


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