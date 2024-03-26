Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır

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Yoğun bakımdaki Kadir İnanır hakkında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır'' dedi.

26.03.2024 21:13  Güncelleme: 21:34
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart'ta sabah beyne pıhtı atması sonucu inme indiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SON DURUMUNU BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiyi paylaştı: "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır

"VÜCUDU HENÜZ TOLERE EDEMEDİĞİ İÇİN ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMADI"

Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Kadir İnanır, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır - Son Dakika

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