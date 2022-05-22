Bakan Koca: Maymun çiçeği bir pandemiye yol açmaz - Son Dakika
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Bakan Koca: Maymun çiçeği bir pandemiye yol açmaz

22.05.2022 17:37
Bakan Koca: Maymun çiçeği bir pandemiye yol açmaz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyunun müsterih olması gerektiğini belirterek, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: 'Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir' Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: 'Maymun çiçeği dünyayı etkileyecek yeni bir salgın olabilir'
Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Maymun çiçeği bir pandemiye yol açmaz - Son Dakika


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