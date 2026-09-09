Bakan Memişoğlu: 2 yılda 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu: 2 yılda 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ildeki 486 KETEM merkeziyle son 2 yılda 16,1 milyon vatandaşa kanser taraması yapıldığını ve 36 bin kişide hastalığın erken evrede tespit edildiğini açıkladı. Bakan, vatandaşları ücretsiz taramalar için KETEM merkezlerine davet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'nin 81 ilinde 486 KETEM merkezimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Son 2 yılda 16,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak kanser taramalarını gerçekleştirdik.36 bin kişide hastalığı henüz erken evredeyken tespit edip tedaviye başladık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'kanserde erken teşhis hayat kurtarır' notuyla paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin 81 ilinde 486 KETEM merkezimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Son 2 yılda 16,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak kanser taramalarını gerçekleştirdik. 36 bin kişide hastalığı henüz erken evredeyken tespit edip tedaviye başladık. Mobil KETEM araçlarımızla 515 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık. Sağlıklı beslenme, tütünsüz yaşam ve düzenli fiziksel aktiviteyi hayatımızın merkezine koyarken; ücretsiz taramalarımızı da ihmal etmeyelim. Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM'lere davetlisiniz."

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu: 2 yılda 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu: 2 yılda 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldı - Son Dakika
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