Bakanlık'tan Hayvan Sağlığı Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık'tan Hayvan Sağlığı Açıklaması

Bakanlık\'tan Hayvan Sağlığı Açıklaması
10.07.2025 13:58
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Tarım Bakanlığı, hayvan sağlığı hizmetlerinde aksama olmadığını ve aşılamaların devam ettiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı hizmetlerinde aksama yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir. Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler dolaşıma sokulmuştur. Türkiye'de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır. Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1'e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Şap Enstitüsü'nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz'a kadar 2,6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

'10 BİNE YAKIN VETERİNER HEKİMİMİZ SAHADADIR'

Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekimin, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürüttükleri vurgulanarak, "Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir. Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

'TÜKETİCİLERİMİZİN ETE ULAŞMASINDA HERHANGİ BİR SORUN SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ayrıca şap hastalığının veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalık olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir. Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Tüketicilerimizin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değildir. İlk kez bu kapsamda bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışı olup, en son 2023 yılında aynı hastalık sebebiyle, ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından tekrar açılmıştır. Diğer yandan ülkemiz hayvan varlığının belli oranının etkilendiği varsayımıyla, farazi olarak yapılan hesaplamalarla, ülke ekonomisine getireceği zarar diyerek ortaya atılan rakamsal veriler de gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada paylaşılan bilimsel temelden yoksun ve kamuoyunda panik havası oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir. Resmi bilgiler yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kurumların açıklamalarından edinilmelidir."

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık'tan Hayvan Sağlığı Açıklaması - Son Dakika

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