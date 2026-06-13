Balıkesir'de Can Dost 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Can Dost 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi

Balıkesir\'de Can Dost 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi
13.06.2026 11:37  Güncelleme: 11:38
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost, 20 ilçede 18 bin sokak hayvanına ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Son olarak Burhaniye'de 50 kedinin tedavi ve aşılamasını yapan ekip, hayvanseverlerin takdirini kazandı.

- Balıkesir'de Can Dost 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi

Balıkesir'de ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost'un hizmeti sürüyor.

Balıkesir'in 20 ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların sağlık şartlarını iyileştirmek için hizmet veren 'Can Dost bu güne kadar yaklaşık 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi,

Balıkesir de 8 yıldır her gün farklı bir ilçede hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılırken uzman veteriner hekimler tarafından da parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı yaşam sürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Can Dost'un dünkü durağı da Burhaniye oldu. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Can Dost 50 dolayında sokak kedisine tedavi ve aşılama hizmeti verdi. Veteriner Hekim Serhat Meşe ve Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Başaranel'in görev yaptığı Can Dost, hayvan severlerin takdirini kazandı. Mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost'un çalışmalarına devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Balıkesir, Burhaniye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de Can Dost 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi - Son Dakika

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