Balıkesir'de sokak hayvanlarına 'VETBÜS' şefkati - Son Dakika

Balıkesir'de sokak hayvanlarına 'VETBÜS' şefkati

BALIKESİR - Burhaniye ilçesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için oluşturduğu VETBÜS'ü konuk etti. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan VETBÜS, onlarca sokak hayvanına hizmet verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tam teşekküllü olarak devreye aldığı VETBÜS, her ilçede bir gün sürecek yolculuğuna başladı. Burhaniye'de, Cumhuriyet Meydanında konuşlanan VETBÜS sokak hayvanlarına sağlık hizmeti verirken, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerine de staj olanağı sağladı. Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisi Sultan Oktay, Canan Ulu ve Sena Nur Topal'da VETBÜS de görev aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS'ü ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren VETBÜS, gittiği ilçelerde can dostlara sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

"Yaklaşık bir aydır hizmet vermekteyiz"

Bir aydan beri hizmet verdiklerini anlatan Uzman Veteriner Hekimi Serhat Meşe, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak VETBÜS aracımızı, mobil klinik aracımızı hizmete sokmuş bulunmaktayız. Yaklaşık bir aydır hizmet vermekteyiz. Bugün de, Burhaniye ilçemizde sokak hayvanlarına hizmet için buradayız. Tabi buraya geldiğimizde bize uluşamayan can dostlarımızın her türlü genel muayenesi, paraziter aşılaması, ve kuduz aşlamasını yapmaktayız. İnşallah, bundan sonraki süreçte de her ilçemizde uygulama devam edecektir. Tabi bu süreçte Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde intörn öğrencilerimiz bize destek veriyorlar. Bu destek sayesinde, bizler daha fazla hayvanı muayene ve tedavi etmiş oluyoruz. Hem de öğrenci arkadaşlarımız için de uygulamalı bir eğitim oluyor" dedi.

"Bu projede yer almaktan çok mutluyum"

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi intörn öğrencisi Sultan Oktay'da," Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5'nci sınıf öğrencisi, intörn öğrencisiyim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri olarak sokak hayvanlarının genel tedavilerini yapıyoruz, yardımlarda bulunuyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" diye konuştu.