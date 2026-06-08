Bartın, Nüfusa Oranla En Fazla Kilo Veren İl - Son Dakika
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Bartın, Nüfusa Oranla En Fazla Kilo Veren İl

Bartın, Nüfusa Oranla En Fazla Kilo Veren İl
08.06.2026 15:56
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Bartın, Sağlıklı Hayat Merkezleri sayesinde en fazla kilo veren il unvanını kazandı.

BARTIN (İHA)– Bartın İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Özkan Pulat, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen çalışmalar sayesinde Bartın'ın nüfusa oranla en fazla kilo veren il olduğunu açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Özkan Pulat, diyetisyenlerin toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, kronik hastalıkların önlenmesi, kilo kontrolünün sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması adına önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Bartın'da yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinin başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Pulat, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin beslenme danışmanlığı başvurularında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında danışan başına ortalama 7,78 kilogram kilo kaybı sağlandığını belirten Pulat, "Bu sonuçla Bartın, nüfusa oranla en çok kilo veren il unvanını kazanmıştır" dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nden destek alarak 20 kilo veren Fatma Akçaoğlu ise yıllarca kilo verme konusunda başarısız denemeler yaptığını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın sunduğu beslenme danışmanlığı sayesinde ilk kez sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturabildim. Sadece kilo vermedim, kendimi daha enerjik ve sağlıklı hissetmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında 10,4 kilo veren Nejla Akçaoğlu da uygulanan programda yasaklardan ziyade doğru beslenme alışkanlıklarının öğretildiğini belirterek, "Düzenli takipler ve profesyonel yönlendirmeler sayesinde beslenme konusunda çok daha bilinçli hale geldim" diye konuştu.

Diyetisyen Merve Gülşen ise her bireyin sağlık durumuna uygun, bilimsel ve sürdürülebilir beslenme planları hazırladıklarını belirterek, "Amacımız sadece kilo verdirmek değil, doğru beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmektir. Sağlıklı bir geleceğe adım atmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Pulat, toplum sağlığının korunmasına katkı sunan tüm diyetisyenlere teşekkür ederek, 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutladı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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