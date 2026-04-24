Başkan Er: "Yılın 12 ayı haşere ve vektörlerle mücadele var"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "İnsanların sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve vektörle mücadele çalışmaları yılın her ayında yapıyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik önemli hizmetlerinden biri olan vektörlerle mücadele hususunda 2026 yılı ilaçlama sezonuna başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yılın her döneminde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamlarını sürdürülebilmeleri adına büyük bir gayret gösteriyor. Özellikle havaların ısınmasıyla artış gösteren vektörlere karşı mücadele çalışmaları, modern yöntemler ve güçlü ekipman desteğiyle yürütülmesi adına hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda 61 kişilik uzman kadro ve 26 araçtan oluşan güçlü ekipmanlarla Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez, 13 ilçe ve 719 mahallede kesintisiz ilaçlama hizmeti vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde 2026 yılı ilaçlama sezonunun başlamasıyla ilgili açılış programı düzenlendi. Programda Konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, insanların sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve vektörle mücadele çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi olarak yılın 12 ayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yaşam kalitesini artırmak için vektörlerle mücadele çok önemli"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2026 yılı ilaçlama sezonunun açılışında yaptığı konuşmada, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerinin insan sağlığını korumak ve insanların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti. Vektörlerle mücadelenin insanların yaşam kalitesini artırması noktasında çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Er, "İnsanların sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve vektörle mücadele çalışmaları yılın her ayında yapıyoruz. 12 ay mücadele var. Yaz geldi diye bir farkındalık oluşuyor ama kış boyunca larva ile mücadele yapıldı. Bundan sonrada uçkun ile sahada mücadele edilecek" dedi.

"Dron ile ilaçlama yapıyoruz"

Geçmişte dumanla yapılan vektörle mücadelenin olduğunu hatırlatan Başkan Er, şunları kaydetti:

"Araç geçtiği zaman her tarafta "İşte bak ilaçlama yapılıyor" denilirdi. İnsanlar buna alışkın oldukları için "İlaçlama yapılmıyor" diyorlar ama her sokak ve mahalle ilaçlanıyor. O eski alışkanlık mazotlu, yakıtlı ve dumanlı bir ilaçlama değil daha sağlıklı, çevreyi rahatsız etmeyecek bir ilaçlama yöntemi uyguluyoruz. Bir kere bu araçlarımızla ilaçlama çalışmalarımız var. Dron ile ilaçlama yapıyoruz. Ormanlık, ulaşılması zor olan alanlarda, dağlık ve bataklık olan yerlerde de dron ile ilaçlama yapıyoruz. Yani teknolojinin bize verdiği imkanlarla ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz."

"61 uzman ekibimiz 26 araçla sahada olacak"

Büyükşehir Belediyesi'nin mücadelesinin yanında vatandaşların da buna katılımının önemli olduğunu dile getiren Başkan Er, "Evlerin etrafındaki su birikintileri ve çöplere karşı herkes duyarlı olursa arkadaşlarımız daha çok efor sarf edecek, daha çok yeri ilaçlayacak ve insanlarımız daha huzurlu olacak. Bir de ahırların şehrin dışına çıkarılması lazım. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu konuda çok önemli. Gördüklerini çağrı merkezimize bildirmelerini istiyoruz. Biz dikkat ediyoruz. Farkında olmadan saha içinde görmediğimiz alan varsa vatandaşlarımız çağrı merkezini arayıp, haberdar edebilirler. 61 uzman ekibimiz ve 26 aracımızla Malatya'nın her tarafında hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen sene ilaçlamada iyiydik. Bu sene de Allah'ın izniyle sıfıra doğru arkadaşlarımız çok büyük gayret gösteriyorlar" diye konuştu.

"Kapıkaya'da çöp döküm sahasının ihalesini yaptık"

Başkan Er, çevreye büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Biz sadece deprem yaralarını sarmıyoruz geleceğin Malatya'nın inşa ediyoruz diyoruz. Bu imar ve ihya hizmet açısından böyle. Kapıkaya'da çöp döküm sahasının ihalesini yaptık. 5-6 ay içerisinde inşallah orası hayata geçirilecek. Yeşil, çevreci ve akıllı bir şehrimiz olsun istiyoruz. O nedenle geleceğin Malatya'sını inşa etme yolunda hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in konuşmasının ardından '2026 yılı ilaçlama sezonu' ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - MALATYA