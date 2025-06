Başkan Zeyrek\'in Sağlık Durumu Stabil

MANİSA'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başkan Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu belirtip, "İç organları etkileyen, kalbi durduran bir travma söz konusu. Bekleyeceğiz. Durumu düne göre aynı ama değişebilir" dedi.

5 Haziran'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, açıklama yaptı. Prof. Dr. İsmet Topçu, Başkan Zeyrek'e yapılan ilk müdahale ve canlandırmanın ardından akabinde acil serviste müdahalede bulunulduğunu hatırlatıp, yanıt alınması üzerine hastanın yoğun bakıma sevk edildiğini anlattı. Prof. Dr. İsmet Topçu "Saat 11.00 itibarıyla 34'üncü saati tamamladık. Bu süreç çok dinamik. Her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir ifade kullanmak çok doğru olmayabilir. Şu an elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tek başına değil; kalp damar, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve yoğun bakım olmak üzere tüm ekipler, öğretim üyeleri ile birlikte hastanın başında. Bunun dışında bakanlığın destekleriyle değerli bilim insanları ile grup kurarak yapılan tedavinin etkinliği ve tedavinin devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. En doğru yöntemi belirleyerek, tedaviye devam ediliyor. Zorlu bir süreç. Büyük hasar var. Uzun süre kalmış olması ciddi organ hasarına neden oldu. Biz hasta için 24 saat çalışıyoruz. Bize ulaşan uzmanlar yardımcı oluyor en doğru adımları atmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'SÜREKLİ BAŞINDAYIZ'

Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanın ne kadar süre elektrik akımına kapıldığı ile ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarına dikkati çekip, "En kısa sürede hasarın önlenmesi için çalışılmıştır. Bu bizi hasarın boyutu yönünde ilgilendiriyor. Yüksek akım verildiğine dair bilgiler var. Bu da yaranın büyüklüğünü gösterir. Ama şu an bunu saptayabilmemiz mümkün değil. Oluşan hasarın klinik karşılığı net. Biz bunun karşılığında neler yapabiliriz onu konuşuyoruz" dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Topçu, "Kalbi durduran olay, elektrik çarpması. İç organları etkileyen, kalbi durduran bir travma söz konusu. Bekleyeceğiz. Durumu düne göre aynı ama değişebilir. Bizler için zor bir hasta, çok da değerli bir insan. Sürekli başındayız" diye konuştu.

'MANEVİ DESTEK VEREN ÇOK ZİYARETÇİ VAR'

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper da sağlık ekibine teşekkür edip, "Süreci tüm Türkiye takip ediyor. Dualarınız çok önemli. Tüm dünyadan doktorlar destek veriyor. Burada inanılmaz başarılı bir ekip var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da burada. Dilek İmamoğlu da bugün gelecek. Manevi destek veren çok ziyaretçi var. Başhekimimizden yapılan açıklama dışında hiçbir duyuma kulak vermemenizi rica ediyoruz" dedi.