Bayburt Gökçedere'de sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçileri belgeleri dağıtıldı - Son Dakika
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Bayburt Gökçedere'de sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçileri belgeleri dağıtıldı

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Bayburt Gökçedere\'de sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçileri belgeleri dağıtıldı
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Bayburt'ta Gökçedere okullarında öğrencilere sağlık eğitimi verildi. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında 112 acil sağlık hizmetleri, hijyen ve ağız-diş sağlığı anlatıldı; öğrencilere Sağlık Elçileri belgeleri ile ağız ve diş bakım setleri dağıtıldı.

'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Projesi kapsamında Gökçedere Anaokulu ve Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulu öğrencilerine sağlık eğitimi verildi. Programda öğrencilere 112 acil sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hijyen, kişisel temizlik ve ağız-diş sağlığı konularında bilgi aktarıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinliklere sağlık ekipleri ve hekimler katıldı. Eğitimler, öğrencilerin yaş gruplarına uygun etkinliklerle desteklendi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından ilkokul öğrencilerine kitap hediye edildi. Etkinlik sonunda öğrencilere 'Sağlık Elçileri' belgeleri, ağız ve diş bakım setleri ile çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.

Proje ile çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri sağlanıyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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