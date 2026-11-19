Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik kasım ayı farkındalık günleri kapsamında kanser, KOAH ve diyabet konularında hizmet içi eğitim düzenlendi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nur Banu Taşova tarafından verilen eğitimde, akciğer kanseri, lösemi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile tip 1 ve tip 2 diyabet konuları ele alındı.

Eğitimde, söz konusu hastalıkların belirtileri, tanı ve tedavi süreçleri ile korunma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve erken tanının önemi üzerinde durulurken, hastalıkların erken evrede tespit edilmesinin tedavi imkanı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Eğitimde, akciğer ve lösemi kanseri, KOAH ve diyabetin toplum sağlığı üzerindeki etkilerine değinilerek bu hastalıklara karşı bilinç düzeyinin artırılması, erken tanı imkanlarının değerlendirilmesi ve koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.