Bayburt'ta aile hekimlerine yönelik 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Aile Hekimliğinde Çocuk Acillerine Yaklaşım' konulu eğitim düzenlendi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baturalp Avcı tarafından verilen eğitimde, çocuklarda acil müdahale gerektiren durumlar ve ilk yardım uygulamaları anlatıldı. Eğitimde özellikle yabancı cisim kaynaklı hava yolu tıkanıklığı ele alındı. Bebek ve çocuklarda hava yolu tıkanıklığının belirtileri, tıkanıklık durumunda izlenecek müdahale basamakları ve acil yardım sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde ayrıca bebeklerde sırt vuruşu ve göğüs basısı uygulamaları uygulamalı olarak hekimlere gösterildi. Eğitimde, çocuk acillerinde doğru ve zamanında müdahalenin önemi vurgulanırken, aile hekimlerinin bu tür durumlarda izleyeceği yaklaşımlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.