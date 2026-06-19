Bayburt'ta Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı

Bayburt\'ta Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı
19.06.2026 09:48
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Anne adaylarına yönelik sağlık eğitimi verildi, katılım belgeleri dağıtıldı.

Bayburt'ta 'Gebe Okulu' kapsamında anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci, yenidoğan taramaları ve çocukluk çağı aşıları hakkında eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan danışanlara katılım belgeleri takdim edildi.

Gebe okulunda anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda ebeler Fatma Kurt ve Nuray Balık tarafından gebe danışanlara sağlıklı gebelik sürecine ilişkin bilgi verildi. Eğitimde, gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken konular, anne ve bebek sağlığının korunması ile doğum öncesi süreçler ele alındı.

Uzm. Dr. Seyhan Arslaner ise bebeklere yenidoğan döneminde yapılan topuk kanı taraması ve çocukluk çağı aşıları hakkında bilgilendirmede bulundu. Arslaner, tarama ve aşı uygulamalarının bebek sağlığı açısından taşıdığı öneme değindi.

Eğitimin sonunda gebe okulunu tamamlayan danışanlara katılım belgeleri verildi.

Gebelik süreci ve çocuk bakımı konusunda bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki gebe okuluna başvurabileceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

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