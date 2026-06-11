Bayburt'ta Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Süreci

Bayburt\'ta Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Süreci
11.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta küçükbaş hayvanlar için kimliklendirme ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme ve aşılama çalışmaları il genelinde devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıklı hayvancılık ve güvenli üretim' hedefiyle köy ve işletmelerde saha çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında kuzu ve oğlaklara kulak küpesi takılarak kimliklendirme işlemleri yapılıyor, gerekli aşı uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Kimliklendirme işlemleriyle küçükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takip edilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Aşılama çalışmalarıyla da sürü sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele sürecine katkı sağlanıyor.

Ekipler ayrıca yetiştiricilere bakım, besleme ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Sürdürülebilir hayvancılık ve güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının, il genelindeki tüm hayvancılık işletmelerinde periyodik programlar dahilinde devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı
Pastanede mide bulandıran görüntüler Tatlının içinden böcek çıktı Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı
Arda Turan Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer etti Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 11:54:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.