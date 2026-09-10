Bayburt'ta kanser farkındalık standında vatandaşlara tarama testi dağıtıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta kanser farkındalık standında vatandaşlara tarama testi dağıtıldı

Bayburt\'ta kanser farkındalık standında vatandaşlara tarama testi dağıtıldı
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3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt'ta kurulan stantta erken teşhisin önemi anlatıldı. 50-70 yaş arası vatandaşlara kolorektal kanser test kiti verilirken, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması için KETEM'e yönlendirildi.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' temasıyla Bayburt'ta çalışma gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde kurulan stantta vatandaşlara erken teşhisin ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

Toplum tabanlı kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmada 50-70 yaş arasındaki vatandaşlara kolorektal kanser taramasında kullanılan Gaitada Gizli Kan (GGK) test kitleri dağıtıldı. Vatandaşlara test sonuçlarının değerlendirilmesi için Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile iletişime geçmeleri iletildi.

30-65 yaş arasındaki kadınlar rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arasındaki kadınlar ise meme kanseri açısından ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KETEM'e yönlendirildi.

Stantta ayrıca kanserden korunma ve erken teşhise ilişkin broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Sağlık ekipleri, düzenli kontrollerin hastalıkların erken aşamada tespit edilmesindeki önemine ilişkin vatandaşların sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bayburt'ta kanser farkındalık standında vatandaşlara tarama testi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta kanser farkındalık standında vatandaşlara tarama testi dağıtıldı - Son Dakika
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