Bayburt\'ta meme kanserinde erken teşhis ve ücretsiz tarama programları anlatıldı

Bayburt'ta, Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve mevcut tarama programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hemşiresi Esranur Yıldırım Akdoğan tarafından verilen eğitimde, meme kanserine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve erken teşhisin hastalığın tanı ve tedavi sürecindeki önemi ele alındı. Katılımcılara mevcut tarama programları anlatılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Eğitimde, meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesinde taramaların önemine dikkat çekildi. Kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri ve yaş gruplarına uygun tarama hizmetlerinden yararlanmaları gerektiği vurgulandı.

Eğitimde, vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) sunulan ücretsiz kanser taramalarından yararlanabileceklerini hatırlatıldı.