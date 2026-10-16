Bayburt\'ta sağlık personeline erken tanı eğitimini Dr. Nur Banu Taşova verdi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele, kronik hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavi süreçleri hakkında hizmet içi eğitim verildi. Eğitimde, demans ve Alzheimer, artrit, inme, meme sağlığı, kanser taramaları gibi konular ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitim, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nur Banu Taşova tarafından verildi. Eğitim, 'Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı' kapsamında ekim ayında yer alan sağlık farkındalık günleri dolayısıyla gerçekleştirildi.

Programda yaşlılarda demans, bunama ve Alzheimer, beslenme ve fiziksel aktivite, artrit, romatizmal eklem ağrıları, inme ve beyin felci konuları üzerinde duruldu ayrıca meme sağlığı, meme muayenesi ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

Eğitimle sağlık personelinin kronik hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi, erken tanının önemi ve hastalıklardan korunma yollarına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.