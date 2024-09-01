Baygınlık geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
SAMSUN - Samsun'da baygınlık geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde baygınlık geçiren 61 yaşındaki Hanife Y. Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Salıpazarı ilçesine giderek Hanife Y.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
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