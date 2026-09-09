Belçika'da Salmonella salgını bitmedi, vaka sayısı 318'e yükselirken üretim durduruldu - Son Dakika
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Belçika'da Salmonella salgını bitmedi, vaka sayısı 318'e yükselirken üretim durduruldu

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Belçika'da Geel'deki Laerco çiftliğinden çıkan yumurtalara bağlı Salmonella salgını sürüyor. Son dört vakayla toplam hasta sayısı 318'e çıkarken, ikinci bir kümeslerde de virüs bulunması üzerine çiftlikteki tüm üretim durduruldu.

Belçika'daki Salmonella salgınında vaka sayısı 318'e yükseldi.

Belçika bilim kurulu Sciensano, Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan Geel'deki Laerco çiftliğinden çıkan yumurtalara bağlı Salmonella salgınının henüz sona ermediğini açıkladı. Belçika'da ilk olarak nisan ayı sonunda tespit edilen Salmonella virüsü nedeniyle başlayan yumurta kaynaklı salgın devam ediyor. Sciensano'nun son güncellemesine göre, dört yeni vaka daha doğrulandı ve toplam hasta sayısının 318'e ulaştığı bildirildi. Sağlık kurumu, salgının henüz bitmediğini bildirdi. Alınan önlemlere rağmen vaka artışının devam etmesi ise ülkede endişeye neden oldu.

Virüsün tespit edildiği çiftlikte üretim durduruldu

Virüs ilk olarak Geel'deki Laerco işletmesinde tespit edilmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan geniş çaplı geri çağırmada çiftliğin tüm yumurtaları piyasadan çekilmişti. O dönem yapılan incelemelerde dört kümesten yalnızca birinde hastalık tespit edilmişti. Ancak vaka sayısının düşmemesi üzerine son olarak yeni numuneler alındı ve ikinci bir kümeste daha salmonella virüsü bulunduğu bildirildi. Ardından çiftlikteki tüm üretim durduruldu.

Salmonella bulaşma ihtimali olan ürünlere yönelik geri çağırma kapsamında riskli olarak tanımlanan ürünler ve satıldıkları marketler kamuoyu ile paylaşıldı. Yetkililer, tüketicilerin bu yumurtaları kesinlikle tüketmemesi, satın aldıkları mağazaya geri götürerek iade veya geri ödeme talep etmeleri gerektiğini belirtti.

Sciensano, salgının kontrol altına alınması için üretimin durdurulmasının önemli bir adım olduğunu, ancak yeni vakaların tamamen kesilmesinin zaman alabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Belçika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Belçika'da Salmonella salgını bitmedi, vaka sayısı 318'e yükselirken üretim durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'da Salmonella salgını bitmedi, vaka sayısı 318'e yükselirken üretim durduruldu - Son Dakika
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