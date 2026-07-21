BEUN Onkoloji Ünitesi Yenilendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda BEUN Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesini kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından modern ve konforlu yapısıyla yeniden hizmete sundu.

Farabi Kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, senato üyeleri, akademik ve idari personel yer aldı.

Hasta Konforunu Önceleyen Modern Tedavi Ortamı

Hastaların tedavi sürecini huzurlu, güvenli ve konforlu bir ortamda geçirme anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ünitenin fiziki altyapısı tamamen yenilendi. Kemoterapi koltuklarından hasta bekleme alanlarına kadar tüm kullanım alanları modern sağlık standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenerek hem hastalar hem de sağlık çalışanları için daha işlevsel ve ergonomik bir tedavi ortamı oluşturuldu. 30 kemoterapi koltuğu kapasitesine sahip Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesinde günlük ortalama 50 ila 70 hastaya hizmet sunuluyor. Tedavi süreçleri ise alanında uzman hekimler, deneyimli onkoloji hemşireleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Üniversitenin Üretim Gücü Sağlık Hizmetlerine Yansıdı

Yenileme çalışmaları kapsamında ünitede kullanılan tüm mobilyalar, BEUN Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretildi. Üniversitenin kendi imkanlarıyla hazırlanan bu mobilyalar sayesinde ünite daha modern, kullanışlı ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Rektör Özölçer: "Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi Her Geçen Gün Daha İleriye Taşıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri ifade etti:

"Üniversite Hastanemiz, sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli yükselten, insanı merkeze alan yaklaşımıyla yalnızca Zonguldak'a değil, Batı Karadeniz Bölgesi'nin tamamına hizmet veren önemli bir sağlık merkezidir. Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitemizde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmasıyla kanser tedavisi gören hastalarımızın zorlu tedavi süreçlerini daha konforlu, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmelerini amaçladık. Bu çalışmanın en anlamlı yönlerinden biri ise ünitemizde kullanılan tüm mobilyaların Üniversitemiz Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilmiş olmasıdır. Böylece üniversitemizin üretim gücünü sağlık hizmetlerimizin niteliğine yansıtarak hastalarımıza daha kaliteli bir tedavi ortamı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kıymetli çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan hastanemizin tüm yönetimine, akademik ve idari personelimize, sağlık çalışanlarımıza, Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak başta Zonguldak halkımız olmak üzere Üniversite Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmetini sunmaya, hastalarımıza umut olmaya ve sağlık altyapımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yenilenen Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitemizin sağlık camiamıza, Üniversitemize ve bölgemize hayırlı uğurlu; hastalarımıza ise şifa olmasını temenni ediyorum." - ZONGULDAK