Beyin anjiyosu ile sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Girişimsel Nöroloji Bölümü tarafından 78 yaşındaki bir hasta bölgede ilk kez yapılan beyin anjiyosuyla sağlığına kavuştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Girişimsel Nöroloji Bölümü tarafından 78 yaşındaki bir hasta bölgede ilk kez yapılan beyin anjiyosuyla sağlığına kavuştu.

Özel Sular Akademi Hastanesi'nin yeni ve başarılı ameliyatlarla sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirilirken bölgede ilk kez beyin anjiyosuna başlandığı belirtildi. Yeni uygulama ile beyin damar hastalıkları, felç ve inme gibi kritik sağlık sorunlarına müdahale edilerek hastaların sağlığına kavuşturulması hedeflendiği kaydedildi. 78 yaşındaki Mehmet Göretaş'ta yeni uygulanan beyin anjiyosu yöntemiyle rahatsızlığından kurtuldu.

Yeni uygulama hakkında bilgi veren hastanenin Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Utku, "Hastanemizde ilk kez beyin anjiyosu yapılmaya başlandı. Mehmet amcamız da bu işlemi geçiren hastalarımızdan biri. Mevcut şikayetleri sonrası yapılan beyin anjiyosu ile sağlığına kavuştu. Şu an durumu gayet iyi, kısa süre içinde taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

İnme ve beyin kanamalara müdahale

Beyin anjiyosu işlemi, özellikle halk arasında inme ya da felç olarak bilinen beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları için kritik bir tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Dr. Utku, bu yeni hizmetin bölge için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Dr. Utku, "Tıkalı olan beyin damarlarını açarak hastalarımızın eski sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. Ayrıca, beyin kanaması geçiren hastalarda yarılan damarları kapatarak hayat kurtarıcı bir müdahale yapıyoruz. Bu işlem şu ana kadar bölgemizde olmayan, çok kıymetli bir işlem. İnşallah, bölge halkı için büyük bir fayda sağlayacak. Ne yazık ki artık 30'lu ve 40'lı yaşlarda da bu tür vakalarla karşılaşmaya başladık. Bu yüzden hem Kahramanmaraş hem de çevre illerdeki vatandaşlarımızın beyin sağlığıyla ilgili şikayetleri dikkate almaları çok önemli. Erken teşhis için mutlaka bir nöroloji uzmanına danışmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyin anjiyosu ile sağlığına kavuşan 78 yaşındaki Mehmet Göretaş ise "Doktorumdan Allah razı olsun beni kurtarmasını istedim. Eline sağlık şuanda çok rahatım. Hastalığım geçti gitti" diye konuştu.