Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiden Üç Kişiye Umut

Sağlık

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

SAMSUN - Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki bir kişinin iki böbreği ve karaciğeri 3 kişiye umut oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 5 Şubat 2025 tarihinde beyin kanaması nedeniyle getirilen 61 yaşındaki M.A.'nın, yoğun bakımda geçirdiği 6 günlük tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli birimi hayatını kaybeden kişinin aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi. Ailesinin onay vermesinin ardından hastanın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. Organlar Samsun'da 3 kişiye umut oldu.

"Her yıl birçok insan organ nakli beklerken hayatlarını kaybediyor"

OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut, "Bugün bir hastamız daha organlarını bağışladı. 3 hastamıza şifa olacak. Bağışlayan aileye teşekkür ediyoruz. Organ bağışı bizim için önemli. Her yıl birçok insan organ nakli beklerken hayatlarını kaybediyor. O yüzden organlarımızı bağışlayalım. Bu hastamız 1 karaciğer ve 2 böbreğini bağışladı. İnşallah 3 hastamıza da şifa olacak. Organların 3'ü de bizim üniversitemizde kalacak. Bu hastamız yoğun bakımda uzun süre takip ettiğimiz bir hastaydı. Beyin ölümü bu akşam gerçekleşti. Ondan sonra hasta yakınlarıyla da konuşarak organlarının bağışlanması sağlandı. İnşallah bağışlanan organları da yarın hastalarımıza takacağız" dedi.