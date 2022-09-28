Biga Devlet Hastanesinde laparoskopik böbrek ameliyatları yapılmaya başlandı

Biga Devlet Hastanesinde ilk kez laparoskopik nefrektomi (tümör bulunan böbreğin çıkartılması) ve laparoskopik sürrenalektomi (tümör bulunan böbrek üstü bezinin çıkartılması) ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyonları yapan Başhekim ve Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Emrah Demirci, yaptığı açıklamada, 65 ve 79 yaşlarındaki iki hastanın yan ağrısı ve idrarda kanama şikayetiyle polikliniğe başvurmaları sonucunda uygulanan tetkiklerinde bir hastanın sol böbreğinde 5 santimetre ve diğerinin sağ böbreğinde 11 santimetrelik tümörler saptandığını bildirdi.

Tansiyon yüksekliği, yüzde ve vücutta şişlik nedeniyle polikliniğimize başvuran 41 yaşındaki hastanın tetkikleri sonucunda sağ böbrek üstü bezinde fazla hormon salgılanmasına neden olan 3 santimetrelik tümör tespit ettiklerini aktaran Demrici, şunları kaydetti:

"Üç hastamızın da ameliyatlarını laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hayatlarına sağlıkla devam edebilmeleri için takiplerini yapmaya devam ediyoruz. Laparoskopi, karın içindeki organların hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan, cilde 1 santimetrelik 2-3 kesiler yapılarak yüksek çözünürlüklü bir kamera ve cerrahi aletlerin bu kesilere yerleştirilen borular aracılığıyla organa ulaşımının sağlanmasıyla yapılan kapalı bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntemin hasta ve cerrah için çok fazla avantajı vardır. Açık ameliyatlarda büyük kesiler yapılmasına karşın bu yöntemle yapılan küçük kesiler sayesinde daha az ağrı, daha az kanama, küçük ameliyat izi, daha kısa hastanede yatış süresi, daha hızlı iyileşme süresi avantajları arasındadır. Karın içindeki tüm ürolojik organların tedavisinde uygun hastalarda bu yöntemi uygulayabiliriz. Amacımız hastalarımızın yaşadığı bölgede sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak alması ve farklı şehirlere gitmek zorunda kalmamasıdır."