Bigadiç'te Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 800 öğrencinin eğitim göreceği Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin inşaatına başlandı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Bülent Duman, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Özkan Işık, Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Bakım ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Özgür Bulmuş, Polimetal Madencilik Halkla İlişkiler Şefi Özgün Demircan ve diğer davetlilerin katılımıyla inşaat alanında tören yapıldı.

Avcu, kurban kesilerek dua edilen törende yaptığı konuşmada, bu yatırımın hizmete dönüşmesiyle Bigadiç ve çevresinin önemli bir sağlık eğitimi kompleksine daha kavuşacağını belirtti.

Nörolojik Fizyoterapi, Kardiyoloji Fizyoterapi ve Ortopedi Fizyoterapi bölümlerinden yetişecek öğrencilerin ülkeye şifa dağıtarak gurur kaynağı olacaklarını ifade eden Avcu, "Hem ilçemize hem bölgemize hem de sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Avcu, projedeki iş birliğinden dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

Bigadiç Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılarak Belediye ve Polimetal Madencilik iş birliği ile 8 bin metrekare alanda inşa edilecek tesis, 5 bin metrekare kullanım alanıyla zemin ve 3 kattan oluşacak.