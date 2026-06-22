Bilecik\'e Yeni Diş Cerrahı Atandı

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Şeyma Bayındır hasta kabulüne başladı.

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Şeyma Bayındır hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK