Bilecik'te ilk kez glokom ve katarakt için kombine cerrahi uygulandı, görme 0,6'ya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te ilk kez glokom ve katarakt için kombine cerrahi uygulandı, görme 0,6'ya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te ilk kez glokom ve katarakt için kombine cerrahi uygulandı, görme 0,6\'ya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan kombine cerrahiyle 66 yaşındaki hastanın glokom ve kataraktı aynı seansta tedavi edildi. Ameliyat öncesi 0,05 olan sol göz görme düzeyi 0,6'ya yükselen hasta, dört günlük takibin ardından taburcu edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa iki göz ameliyatı tek seansta yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Muhsin Memiş, sol gözündeki görme azalması nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan muayenelerde, uzun yıllardır ileri evre glokom tedavisi gören hastada görmeyi önemli ölçüde etkileyen katarakt da bulunduğu belirlendi. Hastanın durumunu değerlendiren hekimler, yalnızca katarakt ameliyatının yeterli olmayacağına karar vererek hem kataraktın giderilmesi hem de göz içi basıncının kontrol altına alınması amacıyla iki işlemin aynı seansta yapılmasını planladı.

Bilecik'te ilk kez uygulandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları hekimleri Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ve Dr. Öğr. Üyesi İrem Güneş tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt ameliyatı yapılarak göz içi lens yerleştirildi. Aynı seansta Gonyoskopi Destekli Transluminal Trabekülotomi (GATT) cerrahisi de uygulandı. Bilecik'te ilk kez gerçekleştirilen kombine cerrahi müdahale ile hastanın iki göz rahatsızlığına yönelik tedavi aynı seansta yapıldı.

Hastanın görme düzeyi 0,6'ya yükseldi

Ameliyat öncesinde sol gözündeki görme düzeyi 0,05 olan hastanın, operasyon ve takip sürecinin ardından görme düzeyi 0,6'ya yükseldi. Dört gün boyunca hastanede takip edilen Muhsin Memiş, genel durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi. GATT yönteminin, glokom hastalarında göz içi sıvısının doğal dışa akım yollarındaki direnci azaltarak göz içi basıncının kontrol altına alınmasını amaçladığı belirtildi. Uygun hastalarda katarakt ameliyatıyla birlikte gerçekleştirilebilen yöntem, birden fazla göz rahatsızlığının aynı seansta tedavi edilmesine imkan sağlıyor. Operasyonu gerçekleştiren hekimler, glokom hastalığında erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekerek, ileri evre hastalarda uygun cerrahi yöntemlerin uygulanmasının hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiAmeliyatKataraktKataraktBilecikHastaneGlokomGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:59
Galatasaray taraftarı Leao’ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:17:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te ilk kez glokom ve katarakt için kombine cerrahi uygulandı, görme 0,6'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei