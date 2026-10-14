Bilecik\'te ilk kez glokom ve katarakt için kombine cerrahi uygulandı, görme 0,6\'ya çıktı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa iki göz ameliyatı tek seansta yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Muhsin Memiş, sol gözündeki görme azalması nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan muayenelerde, uzun yıllardır ileri evre glokom tedavisi gören hastada görmeyi önemli ölçüde etkileyen katarakt da bulunduğu belirlendi. Hastanın durumunu değerlendiren hekimler, yalnızca katarakt ameliyatının yeterli olmayacağına karar vererek hem kataraktın giderilmesi hem de göz içi basıncının kontrol altına alınması amacıyla iki işlemin aynı seansta yapılmasını planladı.

Bilecik'te ilk kez uygulandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları hekimleri Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ve Dr. Öğr. Üyesi İrem Güneş tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt ameliyatı yapılarak göz içi lens yerleştirildi. Aynı seansta Gonyoskopi Destekli Transluminal Trabekülotomi (GATT) cerrahisi de uygulandı. Bilecik'te ilk kez gerçekleştirilen kombine cerrahi müdahale ile hastanın iki göz rahatsızlığına yönelik tedavi aynı seansta yapıldı.

Hastanın görme düzeyi 0,6'ya yükseldi

Ameliyat öncesinde sol gözündeki görme düzeyi 0,05 olan hastanın, operasyon ve takip sürecinin ardından görme düzeyi 0,6'ya yükseldi. Dört gün boyunca hastanede takip edilen Muhsin Memiş, genel durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi. GATT yönteminin, glokom hastalarında göz içi sıvısının doğal dışa akım yollarındaki direnci azaltarak göz içi basıncının kontrol altına alınmasını amaçladığı belirtildi. Uygun hastalarda katarakt ameliyatıyla birlikte gerçekleştirilebilen yöntem, birden fazla göz rahatsızlığının aynı seansta tedavi edilmesine imkan sağlıyor. Operasyonu gerçekleştiren hekimler, glokom hastalığında erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekerek, ileri evre hastalarda uygun cerrahi yöntemlerin uygulanmasının hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirtti.