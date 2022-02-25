Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler - Son Dakika
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Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler

25.02.2022 12:36

Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler Bilecik'te bir kasabı denetlenen zabıtalar neredeyse tüm ürünlere el koydular Zabıta Müdürü Sali Yılmaz;

Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler

Bilecik'te bir kasabı denetlenen zabıtalar neredeyse tüm ürünlere el koydular

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz;

"Halkımızın karşısında olanın biz de her zaman karşısındayız"

BİLECİK - Bilecik'te zabıta ekipleri il genelindeki hizmet veren kasapları denetlerken, bir işlerinde adeta şok oldular. Satışa sunulan kilolarca kokmuş et, tavuk, son kullanma tarihi olamaya yumurta, dondurulmuş ürün ve sucuklara el konuldu.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4 ekip il genelindeki kasaplara eş zamanlı bir denetim gerçekleştirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in halk sağlığı adına ekiplere hız kesmeden denetimlere devam etmeleri talimatı üzerine Zabıta Müdürü Sali Yılmaz 4 ayrı ekiple il gelindeki kasapları denetledi. Denetimler ekiplerin bir kasapta adeta şok olduklarını anlatan Yılmaz, "Denetimlerimiz sadece kasaplarda değil tüm gıda sektöründe devam ediyor. Bugün yaptığımız denetimlerde bir işyerinde tarihi geçmiş ürünler çıktı. Denetimlerimiz halkımızın salığı için devam edecek. Halkın sağlığını önemsemeyen esnafımız olur ise cezalarını çekecekler. Bu cezalar tekrarlandığı taktirde faaliyetten mene kadar gidebiliyor. Halkımızın karşısında olanın biz de her zaman karşısındayız" dedi.

Zabıta gördükleri karşısında şok oldu

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren Muhterem Gündüz'e ait kasap dükkanında denetime giden ekipler adete şok oldu. İşyerinde demetim yapan ekipleri 10 kilo etiketi ve üretim yeri belli olmayan sucuk, 8 kilo kokmuş kırmızı et, 15 kilo kokmuş ve tarihi gecik tavuk, 20 kilo etiketi olmayan tarihi belli değil işkembe, 105 adet etiketsiz yumurtaya el konuldu.

Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler
Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler
Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler

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Bilecik, Zabıta, Tavuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirdiler - Son Dakika


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