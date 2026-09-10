Bilecik'te sağlık zirvesi, kornea nakli ve el cerrahisi için gün sayılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te sağlık zirvesi, kornea nakli ve el cerrahisi için gün sayılıyor

Bilecik\'te sağlık zirvesi, kornea nakli ve el cerrahisi için gün sayılıyor
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Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı başkanlığında sağlık hizmetleri, yatırımlar ve 2027 hedefleri değerlendirildi. Toplantıda kornea nakli ve el cerrahisi vakalarının hastane bünyesinde yapılması için çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı başkanlığında, sağlık hizmetleri, yatırımlar ve 2027 yılı hedefleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda Başhekim Erhan Arıkan ile İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane idarecilerinin hazır bulunduğu değerlendirme toplantısında, hastanenin 2026 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin sağlık hizmetlerinin ele alındığı kaydedildi.

Hayata geçirilmesi planlanan projelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uzman hekim, hekim ve sağlık personeli kadrolarının yanı sıra acil servis, poliklinik, yataklı tedavi, yoğun bakım, ameliyathane, anjiyo, doğum, fizik tedavi, yanık ünitesi, nükleer tıp ve görüntüleme hizmetlerine ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Kornea nakli ve el cerrahisi vakalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yakın zamanda tamamlanacaktır. 2027 yılı yatırım ve hizmet hedefleri kapsamında kazandırılması planlanan yeni tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri de değerlendirildi. Yeni cihaz yatırımları ve özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle, vatandaşların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine Bilecik'te erişiminin sağlanması hedeflendi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bilecik'te sağlık zirvesi, kornea nakli ve el cerrahisi için gün sayılıyor - Son Dakika

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