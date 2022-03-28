Bilim İnsanları Baş Boyun Kanseri İçin Yeni Tedavi Kombinasyonu Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim İnsanları Baş Boyun Kanseri İçin Yeni Tedavi Kombinasyonu Geliştirdi

28.03.2022 10:56
Bilim İnsanları Baş Boyun Kanseri İçin Yeni Tedavi Kombinasyonu Geliştirdi

KUDÜS, 28 Mart (Xinhua) — İsrail, Çin, Fransa, Almanya ve ABD'den araştırmacıların ortak kaleme aldığı bulgular, Journal for ImmunoTherapy of Cancer dergisinde Pazar günü yayınlandı. Araştırmacılar, yaptıkları klinik öncesi çalışmayla kanser bölgesine öldürücü bir akyuvar türü getiren bir kanser ilacı olan Trametinib'in yeni bir tedavi kombinasyonunu ve kanser hücrelerini doğrudan öldürmeyen ancak immün hücrelerdeki bir […]

KUDÜS, 28 Mart (Xinhua) — İsrail, Çin, Fransa, Almanya ve ABD'den araştırmacıların ortak kaleme aldığı bulgular, Journal for ImmunoTherapy of Cancer dergisinde Pazar günü yayınlandı. Araştırmacılar, yaptıkları klinik öncesi çalışmayla kanser bölgesine öldürücü bir akyuvar türü getiren bir kanser ilacı olan Trametinib'in yeni bir tedavi kombinasyonunu ve kanser hücrelerini doğrudan öldürmeyen ancak immün hücrelerdeki bir yolu tıkayarak bu hücreleri tümörle savaşta daha fazla devreye sokan bir bağışıklık tedavisi olan Anti-PD-1'i geliştirdi.

Araştırmada, Trametinib'in, geleneksel klinik tedavide kanser hücrelerinin hedeflenen hiper-aktif yolunun inhibe edilmesinde etkinlik göstermediği kaydedildi. Araştırmacılar bunun ardından tümör taşıyan farelerde bağışıklık kaçışını kolaylaştıran tümör-taşıyıcı etkileşimini analiz ettiler ve kısa bir Trametinib tedavisinin kullanılmasının dirençli tümörleri anti-PD-1 bağışıklık tedavisine karşı daha duyarlı hale getirebileceğini buldular. Çalışmanın iletişimden sorumlu yazarı Moshe Elkabets BGU'nun açıklamasında, "Bağışıklık tedavisinin etkinliğinin artırılması kanser hastalarının hayatta kalma sürelerinin uzatılmasında kritik öneme sahip olduğu için, onkologların bu tedavi kombinasyonunu HNC hastalarında denemelerini içtenlikle umuyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı Çin ve Mısır Dijital İşbirliğini Güçlendirmeyi Umuyor Çin ve Mısır Dijital İşbirliğini Güçlendirmeyi Umuyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Kanser, İsrail, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Bilim İnsanları Baş Boyun Kanseri İçin Yeni Tedavi Kombinasyonu Geliştirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Merkez Bankası yeni 5 TL'leri tedavüle sürdü! Sadece bir fark var
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim İnsanları Baş Boyun Kanseri İçin Yeni Tedavi Kombinasyonu Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement