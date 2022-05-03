Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu

03.05.2022 10:49

Fransa'da 333 çiftin dahil olduğu bir araştırmada kan gruplarına göre koronavirüsü bulaştırma riskleri ele alındı. Yapılan inceleme sonucunda kişinin kan grubu A, B ya da AB ise Covid-19'u A ve B antikoru olan birine bulaştırabilir. 0 kan grubuna sahip olanlara ise bulaştırılması zor olarak belirlendi.

Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını devam ederken Fransa'da kan grupları ile koronavirüsün bulaşması ile ilgili bir araştırma yapıldı.

333 ÇİFT MERCEK ALTINA ALINDI

Araştırmada 333 çift mercek altına alınırken bunların hastalığı birbirlerine bulaştırma oranı da analiz edildi. Yapılan inceleme sonucunda kan grupları aynı olan çiftlerin birbirlerine koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi.

KAN GRUBU A VE B OLANLAR DİKKAT

Araştırma sonuçlarında bilim insanları, "Eğer koronavirüs olan kişinin kan grubu A, B ya da AB ise, Covid-19'u A ve B antikoru olan birine bulaştırabilir. 0 kan grubuna sahip olanlara ise bulaştırılması zor. Zira 0 kan grubuna sahip olan kişiler diğer gruplara kan verebilir ama kendisi sadece 0 kan grubundan kan alabilir" açıklamasını yaptı.

0 GRUBU SÜPER BULAŞTIRICI

Fakat bilim insanları bu durumun olumsuz yönünü de mercek altına aldı. Uzmanlar, "0 kan grubuna sahip olanlar diğer gruplara kan bağışı yapabiliyor. Dolayısıyla kan grubu 0 olan birisi diğer insanlara daha kolay bir şekilde hastalık bulaştırabilir. Bu kişiler genelde 'süper bulaştırıcı' oluyor" dedi.

Öte yandan uzmanlar, kan grupları uyuşmayan çiftlerin hastalığı bulaştırma oranının yüzde 27.9 olduğunu açıklarken kan gruplarının uyuşması durumunda ise vaka oranının yüzde 47.2'ye ulaştığını aktardı.

"SONUÇLAR BENİ ŞAŞIRTMADI"

Araştırmayı okurlarına duyuran Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan Profesör Andreas Radbruch, "Bu sonuçlar çok şaşırtmadı beni. Geçmişte diğer virüslerde de benzer sonuçlar çıkmıştı" dedi.

"KAN GRUBUNUZA BAKIP ÖNLEMLERİ ERKENDEN BIRAKMAYIN"

Bild'e konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Carsten Watzl, "Kan grubunuza bakıp önlemleri erkenden bırakmayın. Hastalığın bulaşması tamamen kan gruplarına bağlı değil" diyerek maske, hijyen ve mesafe önlemlerine devam edilmesi gerektiğini duyurdu.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Araştırma, Fransa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 14:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement