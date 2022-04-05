Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor

05.04.2022 10:32

Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor Bingöl'de kanserlere bağlı hastalıkların ilk sırasında akciğer kanseri yer alırken, ikinci sırada meme ve üçüncü sırada da kolon kanseri yer alıyor.

Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor

BİNGÖL - Bingöl'de kanserlere bağlı hastalıkların ilk sırasında akciğer kanseri yer alırken, ikinci sırada meme ve üçüncü sırada da kolon kanseri yer alıyor.

1-7 Nisan Ulusan Kanser Haftası nedeniyle Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, en çok görülen kanserler ve erken tanının önemine dikkat çekti. Kentte kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra kanserlere bağlı ölümlerin önemli bir oranda olduğunu söyleyen Gündoğdu, en çok görülen kanserin akciğer olduğunun altını çizdi.

Akciğer kanserine bağlı ölümlerin diğer kanserlere göre birinci sırada yer aldığını aktaran Gündoğdu, "1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası münasebetiyle özellikle amacımız bütün vatandaşlarımıza yönelik kanser farkındalığını arttırmak. Çünkü ilimizde de şunu biliyoruz ki, ölümlerin birinci sırasında kalp ve damar hastalıkları ve ikinci sırada ise kanserlere bağlı olduğunu biliyoruz. Kanserler içinde de özellikle akciğer kanseri, meme kanseri ve kolon kanserinin ilk 3 sırada olduğu biliyoruz. Yine kadın ve erkeklerde ufak bir değişiklik olsa bile ölümlerin çoğunun buna bağlı olduğunu görmekteyiz. Bununla ilgili de ilimizde özellikle tüm sağlık kuruluşlarımızda ve KETEM birimlerimizde erken tanı için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Çünkü kanserin yüzde 90 sebebi çevresel, yüzde 10'da genetik olduğunu, sigara ve alkol kullanımı, obeziteye bağlı olarak kanserlerin arttığını ve sağlıklı beslenerek kanserden kurtulabiliriz" dedi.

"Kanserlerde erken tanı önemli"

Kanserlerde erken tanının önemli olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Yani erken evrede kanserin tespit edilmesiyle beraber tedavisi mümkün. Özellikle 40-69 yaş arası kadınlarda meme kanseri mamografi çekilmesi, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir smear alınması ve yine 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kolon kanseri için de 2 yılda bir kolon taraması yapılması çok önemli. Biz bu doğrultuda son 5 yılda ilimizde 50 binden fazla mamografi, kolon testi ve smear taraması yaptık. Bunlar içerisinde de erken evrede tespit ettiklerimizin üst merkezlerde tedavileri sağlanarak bu hastalıktan kurtulduğunu görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor
Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor
Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor

YORUMLAR
500
Doç. Dr. Halit Karaca: 'Kanser riskini azaltmak için işlenmiş gıdalardan uzak durun' Doç. Dr. Halit Karaca: 'Kanser riskini azaltmak için işlenmiş gıdalardan uzak durun' Kanserle mücadelede 'erken teşhis' vurgusu Kanserle mücadelede 'erken teşhis' vurgusu

Akciğer Kanseri, Gündoğdu, Kanser, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na çok sert sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de en fazla akciğer kanseri görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement