Üye Girişi
Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun - Son Dakika

Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun

28.11.2021 13:40

Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun Sınava hazırlıyor, özgüven kazandırıyor, otizm ile mücadelede önemli rol oynuyor Dinleme yetisinin iyileştirilmesini sağlamak üzere, beynin işitme sistemi üzerinden uyarılmasını hedefleyen Tomatis Metodu, hem yetişkinlerin hem de çocukların...

Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun

Sınava hazırlıyor, özgüven kazandırıyor, otizm ile mücadelede önemli rol oynuyor

KOCAELİ - Dinleme yetisinin iyileştirilmesini sağlamak üzere, beynin işitme sistemi üzerinden uyarılmasını hedefleyen Tomatis Metodu, hem yetişkinlerin hem de çocukların kaygılarının önüne geçiyor. Kulaklık vasıtası dinletilen sesler sayesinde sınav kaygısı, odaklanamama, özgüven eksikliği ve en önemlisi otizm ile mücadele ediliyor.

Kulak üzerinden yapılan eğitimlerle insanlardaki dinleme potansiyelinin artmasına yardımcı olan Tomatis Metodu, gündelik yaşamla ilgili birçok yetiyi daha kaliteli hale getiriyor. İnsan beyninde doğal yollarla şaşırma etkisi yaparak uyarı oluşturan bu metot, dil öğreniminden enstrüman kullanımına, konuşma bozukluğundan otizme kadar pek çok farklı durum için kullanılabiliyor.

"Tekniğin amacı beyinde doğal yollarla şaşırma etkisi ve dolayısıyla etkin bir uyarı oluşturmaktadır"

Tomatis metodu uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin yöneticisi olan Mehmet Ali Kaşka, bu metodun insandaki dinleme potansiyelini açığa çıkardığının altını çizerken, "Beynimiz düzgün çalışabilmek için uyarıma ihtiyaç duyar. Bu uyarımlar, sesler, kokular, hareketler, hislerdir. Bedenimizdeki en güçlü duyu organı kulaktır. Beyne ulaşan duyu mesajlarının yüzde 80'den fazlasının işlenmesi sorumluluğu, bu karmaşık organımızın omuzlarındadır. Kulak, dinlememizi sağlayan karmaşık bir organdır. Bu nedenle dikkat gerektirir. Tomatis de dinleme potansiyelimizin tamamını açığa çıkarmamızı sağlar. Tomatis Metodu dinletilen müzikte ve insan sesinde ses zıtlıklarının oluşturulmasına dayalı benzersiz bir tekniktir. Tekniğin amacı beyinde doğal yollarla şaşırma etkisi ve dolayısıyla etkin bir uyarı oluşturmaktadır. Sistem tarafından işlenen insan sesi ve müzikler hem havadan hem kemikten ses iletimi yapan kulaklık takımı aracılığı ile danışana iletilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca pek çok çeşitli bozukluğu gidermek adına bu metodun kullanılabileceğini ve hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanabileceğini söyleyen Kaşka, "Tomatis Metodu otizm, dikkat, ses üretim ve dil, öğrenme güçlükleri, duyu motor bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar, davranış problemleri, dil konuşma bozuklukları ve sınavlara hazırlıklarda, yabancı dil edinimi, ses eğitimi ve enstrüman kullanımı, beraberinde akademik çalışmaları da destekler. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için her yaşta uygulanabilen Tomatis Metodu, kişisel gelişimi arttırır ve karşılaşılan güçlükler ile bozuklukların büyük kısmıyla mücadeleye yardım eder. Tomatis Metodu kurumumuzda uzmanlar tarafından uygulanmaktadır" diye konuştu.

Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun
Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun
Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun
Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun

Otizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı 13:12 Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var 12:40 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 00:38 Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

Son Dakika Haberleri
12:34 Kaçırılıp, 13 gün rehin tutulan iş insanı: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım
12:27 İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılar! 20 bin liraya kadar maaşı var ama çalışacak kimse yok
12:03 Türkiye'den uçan yolcu korku yaratmıştı! Prof. Dr. Ceyhan "Omicron hızla yayılıyor" diyerek çözümlerini anlattı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da konuştu! Uluslararası kamuoyuna 3 önemli çağrısı var
11:47 Fatih Terim bile ikna edemedi! Taffarel, dünya devi Liverpool'un yeni hocası oldu
11:38 Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı
11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
10:53 Futbol için utanç gecesi! Skandala ortak olan Benfica, rakip başkanı ağlattı
Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar         
13:19
İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek         
12:55
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular         
01:13
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 13:48:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement