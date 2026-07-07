Biyolojik İlaçlar ve Akıllı Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Biyolojik İlaçlar ve Akıllı Tedavi Yöntemleri

Biyolojik İlaçlar ve Akıllı Tedavi Yöntemleri
07.07.2026 10:59
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Biyolojik ilaçlar, iltihaplanmayı hedef alarak etkili tedavi sunuyor, hastaların yaşam kalitesini artırıyor.

Biyolojik ilaçların vücuttaki iltihaplanma sürecini hedefe yönelik bir şekilde durduran akıllı tedaviler olduğunu vurgulayan Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, "Özellikle klasik romatizma ilaçları vücuda genel bir baskı uygularken bu akıllı tedaviler belirli bir protein yada hücreyi seçerek tedavi etmektedir" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, biyolojik ilaçlar hakkında bilgiler verdi.

Karataş, "Biyolojik ilaçlar, vücudumuzdaki iltihaplanma sürecini çok daha hedefe yönelik bir şekilde durduran akıllı tedavilerdir. Özellikle klasik romatizma ilaçları vücuda genel bir baskı uygularken bu akıllı tedaviler belirli bir protein yada hücreyi seçerek tedavi etmektedir. Bunu bir yangına benzetirsek, yangının tam çıktığı noktaya hedef alan önemli tedavilerdir. Biz iltihaplı eklem romatizması, omurga ve sedef romatizması, damar iltihaplanması gibi birçok hastalıkta kullanıyoruz. Öncelikle bu tedavilere geçmiyoruz. Klasik anlamda bildiğimiz ilaçları öncelikle veriyoruz. Bu ilaçlara yanıt alamadığımızda, hastalık aktivitesi yüksek olduğunda bu biyolojik ilaçlara o zaman geçiyoruz. Bu ilaçlar son çare değil ama doğru zamanda başlandığı zaman oldukça etkili ve güçlü tedavilerdir. Hastaların yıllarca sabah yataktan kalkamıyorum, ellerimi açıp kapayamıyorum, bel ağrılarımdan dolayı geceleri uyuyamıyorum diyen birçok hastamız oldu. Bu hastalarda hayat kalitesi köklü bicinde değiştirdiği görüyoruz. Sandalyeye bağlı kalan hastaların tekrar yürümeye başladığını, işine geri döndüğünü ve çocuğuyla oynayabildiğini görüyoruz. Her hastada aynı yanıtı alamayabiliyoruz ama bu hastalarda özellikle takip çok önemli. Sonuçların etkileyici olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biyolojik İlaçlar ve Akıllı Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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