Böbrek Kanseri Tedavisinde Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böbrek Kanseri Tedavisinde Başarı

Böbrek Kanseri Tedavisinde Başarı
22.07.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

46 yaşındaki hasta, böbrek koruyucu cerrahi ile kanseri yendi; diyaliz ihtiyacı duymadan sağlığına kavuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonlarla, her iki böbreğinde de kanser tespit edilen 46 yaşındaki hasta, böbrekleri korunarak sağlığına kavuştu. Güncel böbrek koruyucu cerrahi yöntemleri sayesinde hastanın diyalize ihtiyaç duymadan yaşamına sağlıklı şekilde devam etmesi sağlandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Kızılay, hastanın yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek yapılan tetkiklerde her iki böbreğinde de kitle tespit edildiğini söyledi. Bilateral böbrek tümörlerinin geçmiş yıllarda çoğunlukla her iki böbreğin tamamen alınmasını gerektirdiğini ve bunun hastaları diyalize bağımlı hale getirebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Emrah Kızılay, günümüzde ise böbrek koruyucu cerrahilerin güvenle uygulanabildiğini vurguladı.

Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kızılay, "İlk olarak sol böbrekte daha ileri evrede bulunan kitleyi açık yöntemle parsiyel nefrektomi ameliyatı ile çıkardık. Hastamızın iyileşme sürecinin ardından yaklaşık bir ay sonra sağ böbrekte bulunan ve yerleşimi laparoskopik cerrahiye uygun olan kitleyi kapalı yöntemle, laparoskopik parsiyel nefrektomi operasyonu ile başarıyla çıkardık. Böylece her iki böbreği de koruyarak hastamızın tedavisini tamamladık. Hastamızın böbrek fonksiyonları normal seviyelerde olup takipleri sağlıklı şekilde devam etmektedir" dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Uzm. Dr. Mehmet Levent Akbulut ise böbrek kanserinde erken tanının tedavinin başarısındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Akbulut, "Böbrek kanseri ameliyatlarında erken teşhis her zaman hayat kurtarıcıdır. Uygun hastalarda gerçekleştirilen böbrek koruyucu cerrahiler sayesinde hastalarımız yaşamlarına, hastalığı hiç geçirmemiş gibi sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir. Kliniğimizde bu tür ileri cerrahi işlemler başarıyla uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hastada her iki böbrekte bulunan kötü huylu tümörlerin tamamen çıkarıldığını belirten Akbulut, özellikle yan ağrısı yaşayan, sigara kullanan, hipertansiyon gibi risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli böbrek kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte böbrek tümörlerinin daha erken evrede tespit edilebildiğini ifade eden Akbulut, vatandaşları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya ve gerekli durumlarda Üroloji Polikliniğine başvurmaya davet etti.

Başarılı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 46 yaşındaki hasta Ali Yeşil, yan ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetkiklerde her iki böbreğinde de kitle tespit edildiğini söyledi. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatların ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Ali Yeşil, tedavi sürecinde emeği geçen hekimlere, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Böbrek Kanseri, Diyaliz, Diyaliz, Hastane, Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Böbrek Kanseri Tedavisinde Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:01:17. #7.13#
SON DAKİKA: Böbrek Kanseri Tedavisinde Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.