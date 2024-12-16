Bolu'da Yenilikçi Diz Ağrısı Tedavisi - Son Dakika
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Sağlık

Bolu'da Yenilikçi Diz Ağrısı Tedavisi

Bolu'da genikular arter embolizasyonu ile diz kireçlenmesi hastasına uygulanan tedaviyle ağrılar azaldı.

16.12.2024 14:47
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Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Samet Genez, yaşı ve hastalıkları nedeniyle cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastanın dizlerinin "genikular arter embolizasyonu" yöntemiyle tedavi edildiğini bildirdi.

Genez, gazetecilere, diz ve çevresindeki ağrılar için uygulanan "genikular arter embolizasyonu"nun, ağrıya neden olan aşırı kanlanmayı azaltmak amacıyla diz çevresindeki küçük damarların tıkanmasını öngören tedavi yöntemi olduğunu anlattı.

Bu işlemin, uzun süredir diz ağrısı çeken, diz kireçlenmesi tanısı konmuş ve diğer tedavilere yeterli yanıt vermemiş hastalarda uygulandığını aktaran Genez, "İşlem, lokal anestezi altında yapılır ve genellikle hastalar aynı gün taburcu edilir. Bolu'da bu yöntemi ilk kez bir diz kireçlenmesi hastasına uyguladık ve hastamızın ağrılarında büyük oranda azalma gördük. Bu, hem hasta memnuniyeti hem de hastaların yaşam kalitesi açısından çok umut verici bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Genez, 82 yaşındaki hastasının, yıllardır diz kireçlenmesi nedeniyle şiddetli ağrılar çektiğini ve yürümekte güçlük yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Medikal tedavilere ve fizik tedaviye yanıt alamayan, aynı zamanda yaşı ve ek hastalıkları nedeniyle cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastamızın her iki dizine yönelik genikular arter embolizasyonu işlemi uyguladık. İşlemin ardından hastamız, birkaç gün içinde ağrılarının yüzde 80 oranında azaldığını belirtti ve yaşam kalitesinde ciddi iyileşme sağlandı. Cerrahiye alternatif arayan veya cerrahiden kaçınan hastalar için özellikle etkili bir seçenektir. İşlem genellikle bir saatten kısa sürer ve hastalar aynı gün evlerine dönebilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bolu'da Yenilikçi Diz Ağrısı Tedavisi - Son Dakika

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