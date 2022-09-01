Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor

01.09.2022 10:12
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden 8'inin tedavisi devam ediyor.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden 8'inin tedavisi devam ediyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere başvuran 148 kişiden 140'ı tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastanelerdeki 8 kişinin tedavisi sürerken, yoğun bakımdaki 2 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma da devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bolu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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