Boyun kütletme uyarısı, ehil olmayan ellerde ciddi riske dönüşebilir - Son Dakika
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Boyun kütletme uyarısı, ehil olmayan ellerde ciddi riske dönüşebilir

Boyun kütletme uyarısı, ehil olmayan ellerde ciddi riske dönüşebilir
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, manuel terapinin doğru hastada ve eğitimli hekimlerce uygulandığında etkili olduğunu belirterek anatomi bilgisi olmayan kişilerce yapılan kütletmenin ciddi zarar verebileceği uyarısında bulundu. Koca, kütletme sırasında çıkan sesin hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, boyun kütletmesi ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Dr. Koca, "Manuel terapi doğru hastada, doğru teknikle ve eğitimli hekimler tarafından uygulandığında etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir. Ancak anatomi ve hastalık bilgisi olmadan yapılan kontrolsüz müdahale, fayda sağlamak yerine ciddi zarar verebilir" dedi.

Son dönemde basına yansıyan, boyun bölgesine yapılan müdahalelerin ardından gelişen ağır sağlık sorunları ve ölüm vakaları, kütletme ve benzeri uygulamaların kimler tarafından yapılması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, konunun yalnızca boyunla sınırlı olmadığını, boyun, bel, sırt ve diğer eklemlere yönelik manuel uygulamaların tıbbi değerlendirme yapılmadan, anatomi ve hastalık bilgisi olmayan kişiler tarafından uygulanmasının ciddi riskler taşıdığını belirtti.

"Manuel terapi doğru ellerde etkili bir tedavidir"

Manuel terapinin bütünüyle yanlış veya sakıncalı bir uygulama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Manuel terapi, uygun hastada, doğru endikasyonla ve gerekli eğitimi almış hekimler tarafından uygulandığında doğal, etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir. Burada sorun manuel terapinin kendisi değil; bu uygulamanın gerekli anatomi ve klinik bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gelişigüzel yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Anatomi bilinmeden insan vücuduna kuvvet uygulanamaz"

Dr. Koca, eklem, kas, sinir ve damarların anatomik ilişkilerinin bilinmesinin yanı sıra, hangi hastada hangi tekniğin uygulanabileceğinin ve hangi durumlarda uygulanmaması gerektiğinin de bilinmesi gerektiğini belirtti. Dr. Koca, "Bir hastaya fayda sağlayabilecek bir uygulama, başka bir hastada zarar verebilir. Hastayı değerlendirmeden, hastalığı tanımadan ve anatomiyi bilmeden uygulanan bir kuvvet, 'kaş yapayım derken göz çıkarmaya' dönüşebilir" dedi.

"Kütletme sırasında çıkan ses, hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez"

Kütletme sırasında duyulan sesin tedavinin başarı göstergesi olmadığını belirten Dr. Koca, "Kütletme sırasında ortaya çıkan ses, eklemde bir şeylerin düzeldiği veya hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez. Tedaviyi ses değil; doğru tanı, doğru endikasyon ve doğru teknik belirler. Sağlık sorunlarınızı hekim olmayan kişilere emanet etmeyin. Manuel terapi ve benzeri uygulamalar kulaktan dolma bilgilerle, kişiden kişiye aktarılan yöntemlerle veya herkese aynı işlem uygulanarak yapılabilecek uygulamalar değildir. Eğitimli ve yetkin hekimler tarafından, doğru hastaya ve doğru teknikle uygulandığında faydalı olan bir tedavi; ehil olmayan ellerde ciddi bir riske dönüşebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Boyun kütletme uyarısı, ehil olmayan ellerde ciddi riske dönüşebilir - Son Dakika

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