Bozdoğan Hastanesi Ziyareti

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri saha ziyaretleri kapsamında Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette yetkililer tarafından hastanede sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Hastanede sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi. Poliklinikler, diyaliz ünitesi, diş polikliniği, acil servis ile Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla personele teşekkür edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ayrıca hastanede sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet edildi. - AYDIN