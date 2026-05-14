Buldan Hastanesi\'nde Branşlar Artacak

DENİZLİ (İHA) – Sağlık Bakanlı tarafından 2026 yılında Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde uzman doktor sayısı ile birlikte branşların artırılacağı belirtildi.

2026 yılı içinde Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde, Göz Hastalıkları bölümüne 2, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümüne 1, İç Hastalıkları bölümüne 4, Kardiyoloji bölümüne 1, Radyoloji bölümüne 2, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 1 ve Üroloji bölümüne 1 uzman doktor kadroları tanımlanarak, ilgili brançların atamasıyla ilgili engeller kaldırıldı. 2026 yılı içerisinde atamaların tamamlanması bekleniyor. - DENİZLİ